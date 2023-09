Taïwan annonce avoir détecté 68 avions et navires de guerre chinois

Les autorités taïwanaises ont signalé la présence de 68 avions et 10 navires de guerre chinois à proximité de l’île, accentuant les inquiétudes concernant les tensions croissantes entre Taïwan et la Chine.

Les tensions entre Taïwan et la Chine ont atteint un nouveau sommet alors que les autorités de l’île ont annoncé avoir détecté la présence de 68 avions et 10 navires de guerre chinois près de leurs côtes. La Chine considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire, mais l’île est gouvernée de manière autonome et cherche à maintenir son indépendance.

Selon le ministère taïwanais de la Défense, ces appareils chinois sont engagés dans un « entraînement maritime et aérien conjoint » dans le Pacifique occidental. Les autorités taïwanaises ont affirmé que ces activités militaires chinoises mettaient en danger la stabilité régionale.

L’escalade des tensions a commencé en 2022 avec des manœuvres militaires chinoises de plus en plus fréquentes près de Taïwan. La Chine a également intensifié ses tactiques de « zone grise », utilisant des actions agressives qui flirtent avec la guerre ouverte.

La présence croissante de la Chine dans la région suscite des inquiétudes internationales, avec des États-Unis et d’autres nations exprimant leur soutien à Taïwan et appelant à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan.