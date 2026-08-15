Sylvie Vartan, de l’exil bulgare à la star de la chanson française

15 août 2026 : Sylvie Vartan fête ses 82 ans alors qu’une nouvelle phase de sa carrière se dessine. Après avoir prononcé des adieux à la scène, la chanteuse annonce un retour au printemps 2027, avec une tournée intitulée Les Chansons de ma vie qui reprendra la dynamique d’une masterclass donnée à Paris.

Le projet, prévu dès février 2027, est présenté comme une forme de récital mêlant souvenirs, confidences et interprétations. Roland Perez, avocat et écrivain, compagnon de la masterclass et admirateur de longue date, accompagnera Sylvie Vartan dans ce format plus intime, qui se déplacera en France et en Belgique.

Originaire de Bulgarie, l’artiste reste étroitement liée à son histoire personnelle, thème récurrent de son répertoire. Sa trajectoire juridique et artistique a été marquée par l’exil familial, les débuts difficiles en France et l’émergence d’une figure majeure de la chanson populaire française.

Une enfance bulgare marquée par la peur et le départ vers la France

Sylvie Vartan est née le 15 août 1944 à Iskretz, en Bulgarie. Fille de Georges Vartanian, employé à l’ambassade de France à Sofia, et d’Ilona d’origine hongroise, elle grandit dans un pays qui bascule progressivement sous l’influence du bloc soviétique après la Seconde Guerre mondiale.

Le quotidien y est alors contraint par des pénuries et un contrôle politique renforcé. La famille décide de quitter la Bulgarie en 1952, lorsque Sylvie a huit ans, pour s’installer en France. L’exil bouleverse son enfance : perte de repères, apprentissage d’une langue et d’une culture nouvelles, et longue reconstruction identitaire.

La nostalgie de cet univers originel transparaît dans l’un de ses titres les plus personnels, La Maritza, où elle chante notamment : « De mes dix premières années, il ne me reste plus rien ». Écrite par Pierre Delanoë et Jean Renard en 1968, la chanson évoque la rivière de son enfance et devient un symbole de mémoire et de séparation.

Après son installation en France, elle s’oriente rapidement vers la musique. Elle enregistre son premier disque en 1961 et s’impose au début des années 1960 comme une figure majeure du mouvement yéyé, portée par une image moderne et une énergie scénique qui séduisent la jeunesse de l’époque.

Sa carrière se construit au rythme des succès nationaux et internationaux, des tournées et des apparitions sur de grandes scènes. Sa relation avec Johnny Hallyday, mariage en 1965 et couple médiatisé, contribue à accroître sa notoriété publique.

En 2024, elle annonce une tournée d’adieu intitulée Je tire ma révérence, souhaitant quitter la scène « dans la couleur que j’aime » et sans s’y « traîner ». Le dernier concert prévu en janvier 2025 suscite une forte émotion chez ses fans.

Quelques mois après ces adieux, la chanteuse revoit sa décision. La masterclass tenue au Palais des Congrès en mai dernier lui donne l’envie de prolonger le contact avec le public. Elle justifie ce retour par la volonté de partager à nouveau des moments de proximité et d’explorer ses archives et souvenirs sur scène.

La tournée Les Chansons de ma vie, structurée sur ce format intime et documentaire, débutera en février 2027 et se déroulera en France et en Belgique, avec la participation de Roland Perez et un programme centré sur ses souvenirs et son répertoire.