Surf: la légende Mikala Jones meurt après un accident en mer

Le surfeur hawaïen Mikala Jones est décédé dimanche après un tragique accident en mer.

Le monde du surf et du sport en général est en deuil. Mikala Jones, surfeur hawaïen légendaire, a tragiquement perdu la vie dimanche après une chute fatale lors d’une session de surf. Selon le site spécialisé Duke Surf, l’homme de 44 ans s’est retrouvé pris dans une énorme vague alors qu’il était en train de surfer dans les îles Mentawii, en Indonésie. Il se serait « sectionné l’artère fémorale au niveau de l’aine » lors de sa chute avant de « subir une perte de sang massive ».

Plusieurs personnes l’avaient sorti de l’eau et l’avaient transporté jusqu’à une ambulance sur la côte, mais malheureusement, il ne survécut pas. « Jones a mis sa GoPro dans sa bouche et a commencé à pagayer avec beaucoup d’énergie pour surfer la deuxième vague d’une série géante. Elle était très grosse, trois fois sa taille… Lorsqu’il est sorti de l’écume, quelques secondes plus tard, il s’est aperçu qu’il s’était coupé l’aine et a décidé de lâcher son leash pour ne pas se coincer la jambe. » , retrace le surfeur uruguayen Santiago Pereira, qui l’accompagnait sur l’eau ce jour-là.

Sur Instagram, sa fille Isabella lui a depuis rendu un hommage poignant. « La vie ne sera plus jamais la même sans toi. Tu me manques tellement, je ferais n’importe quoi pour avoir un moment de plus, même si c’est pour nous disputer et ensuite rire à gorges déployées. Merci de m’avoir appris tant de leçons de vie et d’avoir toujours été là pour moi. J’aimerais que tu sois encore là avec nous en ce moment. Je penserai toujours à toi papa« , a-t-elle écrit, accompagnant sa publication de plusieurs clichés pris avec son père.

Mikala Jones faisait partie d’une grande famille de surfeurs, avec ses frère et sœur, Daniel et Malia Jones, tous deux des professionnels de renom. Il a laissé sa marque en surfant certaines des vagues les plus impressionnantes de l’histoire. Après une brève période de participation à des compétitions à la fin des années 1990 et au début des années 2000, il s’est ensuite consacré exclusivement au « free surf », cherchant de nouvelles vagues époustouflantes pour le plaisir de surfer, et documentant ses aventures à travers des vidéos exceptionnelles partagées sur ses réseaux sociaux.

