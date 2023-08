Supercoupe de l’UEFA: Rodri lance le choc Man City-Séville

Dans un entretien accordé au site du club, ce lundi, Rodri s’est exprimé sur la Super Coupe d’Europe, qui opposera mercredi Manchester City à Séville. Le milieu de terrain espagnol veut aider les Cityzens à remporter ce trophée pour la première fois de leur histoire.

Manchester City affronte le FC Séville au Stade Karaïskakice en Grèce ce mercredi (20h, GMT+1), à l’occasion de la Supercoupe de l’UEFA. Une confrontation palpitante qui oppose chaque début de saison le vainqueur de la Ligue des champions au vainqueur de la Ligue Europa. Retenu par son entraîneur Pep Guardiola, pour disputer la rencontre, le milieu de terrain espagnol Rodri s’est confié au site de son club.

L’unique buteur de la dernière finale de la C1, connaît bien la compétition, pour l’avoir remporté en 2018 avec son ancienne équipe, l’Atlético de Madrid, contre le Real Madrid en Estonie. Rodi veut maintenant soulever le trophée avec les Mancuniens.

«Bien sûr, je suis très motivé pour jouer ce match. C’était le premier trophée que j’ai gagné. C’est une des compétitions que j’aime le plus», déclare-t-il, pour le site du club, avant d’évoquer le niveau de l’adversaire: « Séville est un redoutable adversaire. Cela fait désormais plusieurs années qu’ils sont les meilleurs en Europa League. La Super Coupe est une compétition particulière et nous voulons la gagner (…) Séville est devenu une équipe très compétitive en Europe. Je pense qu’ils méritent le respect. Ils ont des grands joueurs, mais avant tout, c’est une équipe où tout le monde travaille bien ensemble. »

Il ajoute: « Nous les avons affrontés l’année dernière en Ligue des champions, ils ont montré du caractère, de la compétitivité et une grande qualité, ce qui signifie que ce sera une finale difficile et que nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes. » Malgré le niveau de l’adversaire, Rodri et les siens donneront tout pour remporter la Supercoupe d’Europe 2023. Ce match promet du spectacle.

