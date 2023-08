Supercoupe de l’UEFA: les compos probables de Man City-Séville

Manchester City affronte le FC Séville au Stade Karaïskakice en Grèce ce mercredi (20h, GMT+1), à l’occasion de la Supercoupe de l’UEFA. Découvrez les compos probables des deux équipes.

Ce mercredi soir, les amateurs de football du monde entier auront les yeux rivés sur le Stade Georgios-Karaiskakis à Pirée, Grèce, où se déroulera la tant attendue Supercoupe d’Europe. Ce match unique met aux prises en chaque début de saison, le vainqueur de la Ligue des Champions et le gagnant de la Ligue Europa. Et cette année, c’est Manchester City et le FC Séville qui s’affrontent pour le trophée.

Les Citizens de Manchester City, champions en titre de la Ligue des Champions, devront faire face à quelques absences clés pour ce match crucial. L’entraîneur Pep Guardiola devra composer sans la présence de Kevin De Bruyne, le milieu de terrain belge, qui sera indisponible pour plusieurs mois en raison d’une blessure. De plus, les Mancuniens seront privés de deux piliers importants : Rúben Dias et Bernardo Silva, tous deux confinés à l’infirmerie. Malgré ces absences, les Citizens tenteront de montrer leur suprématie sur la scène européenne en décrochant le titre de la Supercoupe.

De l’autre côté du terrain, le FC Séville, champion de la Ligue Europa, se prépare à relever le défi avec détermination. Le coach andalou José Luis Mendilibar devra faire face à des absences parmi ses rangs également. Les blessures priveront l’équipe de joueurs clés tels que Kouassi, Marcao et Vacas, ce qui nécessitera une réorganisation de l’effectif pour ce match crucial.

Les compos probables

Manchester City : Ederson – Walker, Akanji, Gvardiol, Aké – Foden, Rodri (c), Kovacic, Grealish – Alvarez, Haaland.

FC Séville : Bounou – Navas (c), Badé, Gudelj, Acuna – Sow, Rakitic – Ocampos, Suso, Torres – En-Nesyri.

