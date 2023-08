Supercoupe d’Allemagne: le Bayern écrasé par Leipzig, Tuchel « désolé pour Kane »

Ce samedi, le Bayern Munich a été écrasé par Leipzig (0-3), en Supercoupe d’Allemagne. Après la rencontre, l’entraîneur Bavarois s’est dit désolé pour sa nouvelle recrue, Harry Kane.

Samedi, le Bayern Munich a officiellement débuté sa saison, avec la Supercoupe d’Allemagne contre Leipzig. Méconnaissable, les Munichois ont subi une défaite cinglante sur le score de 3-0. Les joueurs de Thomas Tuchel n’ont pas réussi à se montrer dans ce match, tandis que Dani Olmo a brillé en marquant un triplé. À la 60e minute, Harry Kane, tout juste transféré de Tottenham, a fait ses débuts avec ses nouvelles couleurs.

Après la rencontre, l’entraîneur du Bayern a tenu des propos très durs envers ses joueurs. « Je suis juste désolé pour Kane, il pense probablement qu’on ne s’est pas entraînés depuis quatre semaines.Notre performance d’aujourd’hui n’a rien à voir avec ce que nous avions prévu pour ce match. C’est une soirée très amère. », a lâché Thomas Tuchel au micro de Sky.

Le manager allemand a poursuivi ses remontrances en faisant part de son incompréhension totale quant à une telle prestation. « Quand je vois la volonté, l’enthousiasme, la forme, la condition et l’ambiance quand nous avons joué contre Liverpool, Monaco ou Manchester City (lors des matchs de préparation), cela n’a rien à voir avec ce que nous avons montré aujourd’hui. C’est effrayant, parce que je ne reconnais plus rien. Ni ce qu’on voulait faire en termes de contenu ni comment on a joué. Il n’y a rien à garder, la manière et le résultat sont terrifiants.«

Les champions d’Allemagne devront vite se ressaisir et cela dès vendredi prochain face au Werder pour la première journée de Bundesliga.

