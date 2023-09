Super Lune du 29 septembre 2023 : richesse et paix à 05 signes du zodiaque en octobre

- Publicité-

Cinq profils astrologiques seront particulièrement chanceux au début du mois d’octobre. D’après les prédictions des astres, la Super Lune prévue ce vendredi 29 septembre apportera à ces signes une période de prospérité et de bonheur du 1er au 3 octobre 2023.

Une super Lune, un phénomène rare, se produit plusieurs fois par an. En 2023, nous avons déjà eu trois super Lunes : le 3 juillet, le 1er août et le 31 août. La quatrième et dernière super Lune de cette année aura lieu le 29 septembre. Une super Lune se produit lorsque la pleine lune coïncide avec le point le plus proche de la Terre sur son orbite elliptique, appelé périgée. Vous trouverez ci-dessous les signes du zodiaque qui seront positivement influencés par ce phénomène.

Taureau

Le moment est venu de consacrer toute votre énergie à ce que vous désirez ardemment. Le cosmos sera de votre côté dans les prochains jours, vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos aspirations. Ce sera une récompense pour les efforts que vous avez déployés au cours des derniers mois. Vous avez veillé au bien-être de vos proches et maintenant l’univers s’apprête à prendre soin de vous, cher Taureau.

Gémeaux

Il est essentiel de prendre soin de votre corps en ce moment, car il a besoin d’attention. Il vous envoie de nombreux signaux, que vous avez tendance à ignorer. Pour préserver toute la vitalité de votre « machine », veillez à votre santé physique et mentale, car elles sont étroitement liées. Malgré les défis, ce signe peut trouver la paix intérieure et prendre soin de soi.

Cancer

Un événement ce week-end vous fera comprendre combien vous avez évolué dans un domaine important de votre vie. Vous vous sentirez fier des progrès remarquables réalisés depuis une défaite passée. Partagez vos connaissances et vos paroles inspirantes avec ceux qui ont besoin de votre guidance spirituelle. Ne sous-estimez pas votre potentiel. Ce signe est destiné à rencontrer une personne transcendante.

Vierge

Un homme vous mettra à l’épreuve et vous fera douter, cherchant à évaluer votre force. Bien que cela puisse vous déranger, vous saurez le remettre à sa place avec des paroles puissantes, maintenant l’équilibre que vous avez tant travaillé à atteindre. Votre détermination et vos limites inspireront le respect de ceux qui n’osent pas définir les leurs, vous conférant ainsi un sentiment de pouvoir.

Capricorne

Vous serez chanceux dans cette période. N’hésitez pas à tenter votre chance lors d’une tombola, d’un tirage au sort ou d’un concours, car vous possédez le numéro gagnant et vous repartirez avec le prix. Ayez confiance lors du choix des chiffres, car c’est là que réside la clé d’un éventuel succès. Votre état d’esprit attire les bonnes et les mauvaises énergies, alors choisissez celles avec lesquelles vous souhaitez passer vos journées.