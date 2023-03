Super Ligue Pro: Damissa-Coton, ASVO-Loto Popo, le programme de la 5è journée

Découvrez les rencontres au programme ce weekend, comptant pour la cinquième journée de la Super Ligue Pro.

Huit matchs sont au programme ce weekend, comptant pour la cinquième journée de la Super Ligue Pro. En tête du classement avec quatre victoires consécutives, Loto Popo se déplace à Adjohoun, sur la pelouse d’ASVO. Une occasion pour les protégés de Gaston Zossou de sécuriser leur fauteuil de leader. Tenu en échec par Requins (0-0) en milieu de semaine, le club de l’Ouémé doit de son côté prendre les trois points de cette partie pour espérer monter sur le podium.

Dernier du groupe avec un petit 2 points au compteur, Buffles affronte AS Cotonou au stade Général Mathieu Kérékou. Battus par Dynamo à Abomey (0-2) mercredi, les vice-champions en titre vont tenter de remporter leur première victoire dans ce tournoi, contre les Cotonois qui restent sur un succès précieux face à Ayema (2-0).

Deuxième au classement, Coton FC effectue un long voyage à Parakou pour y affronter Damissa. Un adversaire à la portée des champions en titre qui visent une troisième victoire de rang. Mais attention à ne pas sous-estimer ce club du nord Bénin qui a dicté sa loi à Dadjè FC (2-0) lors de la précédente journée.

Dans les autres rencontres, le promu Bani Gansè reçoit Dragons à Banikoara, Takunnin frottera les crampons avec Requins à Kandi et Dynamo sera aux prises avec Ayéma. Duel alléchant en perspective à Toffo entre ASPAC et Cavaliers tandis que JAK et Dadjè vont se retrouver à Kétou pour un match qui promet également.

Le programme de la 5è journée de Super Ligue Pro:

11/03/23

Bani Gansè vs Dragons

Banikoara

AS Cotonou vs Buffles

GMK

Damissa vs Coton

Parakou

Takunnin vs Requins

Kandi

Dynamo Ab vs Ayema

Abomey

12/03/23

ASVO vs Loto-Popo

Adjohoun

ASPAC vs Cavaliers

Toffo

JA Kétou vs Dadjè

Kétou

16h : démarrage de toutes les rencontres