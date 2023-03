Super Ligue Pro: clasico Requins-Dragons, le programme de la 7è journée

Découvrez les rencontres au programme ce weekend, comptant pour la septième journée de la Super Ligue Pro.

Plusieurs matchs sont au programme ce weekend à travers les pelouses béninoises. Des matchs comptant pour la 7è journée de la Super Ligue Pro. Au stade Général Mathieu Kérékou, se tiendra le classique entre Requins et Dragons. En difficulté cette saison, les deux équipes sont en quêtes de points pour espérer remporter le sacre.

Dans le ventre mou du tableau, les Requins restent sur une défaite à domicile contre le promu Bani Gansè (0-1). Les Dragons ne sont pas non plus lotis avec une piteuse 14è place (sur 16), conséquence de leur faux pas face à Takunnin (0-1) en 6è journée.

Tenu en échec par JAK (1-1) mercredi dernier, ça ne sent pas non plus bon pour Buffles FC qui reçoit Dadjè à Parakou. Lanterne rouge du championnat, les vice-champions en titre doivent absolument redresser la barre contre le club du Couffo qui a dernièrement fait match nul (0-0) contre AS Cotonou. C’est également la mission de Damissa qui défie Dynamo à Abomey. Avant dernier au classement, l’écurie du nord du Bénin vise la victoire pour sortir de la zone de relégation.

Dans les autres affiches de ce weekend, Loto-Popo se déplace à Nikki chez les Cavaliers. Dauphin des Loto Boys dans le classement, Coton FC reçoit Ayéma à Ouidah, tandis que ASVO se mesurera à ASPAC à Adjohoun.

Le programme de la 7è journée:

18/03/23

Requins vs Dragons

GMK

ASVO vs ASPAC

Adjohoun

Dynamo Ab vs Damissa

Abomey

19/03/23

Bani Gansè vs Takunnin

Banikoara

Coton vs Ayema

Ouidah

Cavaliers vs Loto-Popo

Nikki

JA Kétou vs AS Cotonou

Kétou

Buffles vs Dadjè

Parakou