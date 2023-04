Subvention aux Fédérations et associations sportives: bonne nouvelle pour les clubs béninois

-Publicité-

Longtemps attendu, les clubs béninois entreront finalement en possession des fonds alloués à eux par le gouvernement. La remise de subvention aux Fédérations et associations sportives aura lieu ce vendredi 28 Avril 2023 au palais des congrès de Cotonou à partir de 16h.

Sont conviés, les principaux acteurs du monde sportif béninois dont les représentants du Comité National Olympique et Sportif, les présidents des Fédérations sportives, les présidents des clubs engagés dans le championnat professionnel et la ligue nationale amateur de football, les présidents des clubs engagés dans le championnat féminin de football, les présidents des clubs professionnels de Basketball, de handball et de Volley-ball, ainsi que les promoteurs des centres de formation sportives agrées et le bureau du Conseil national des supporters.

Sont conviés, les principaux acteurs du monde sportif béninois dont les représentants du Comité National Olympique et Sportif, les présidents des Fédérations sportives, les présidents des clubs engagés dans le championnat professionnel et la ligue nationale amateur de football, les présidents des clubs engagés dans le championnat féminin de football, les présidents des clubs professionnels de Basketball, de handball et de Volley-ball, ainsi que les promoteurs des centres de formation sportives agrées et le bureau du Conseil national des supporters.

L’année dernière, c’est près d’1,5 milliard de francs CFA qui ont été distribués aux acteurs du sport béninois. Cette subvention a été accordée aux fédérations sportives, au Comité National des Supporters du Bénin, ainsi que les clubs de la Ligue Professionnelle de football, les clubs de la Ligue nationale amateur de football, les clubs féminins de Ligue 1 et Ligue 2 de football.

