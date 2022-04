Streaming: la FIFA veut concurrencer Netflix et Amazon Prime

Selon les informations de AP, la FIFA se lance dans les plateformes de streaming avec son canal FIFA+ et diffusera directement elle même ses rencontres. Une manière pour l’instance faîtière de concurrencer les maitres dans la matière, Netflix et Amazon Prime.

C’est sans doute une innovation qui plaira aux amateurs du ballon rond. La FIFA se lance aussi dans les plateformes de streaming. L’instance faîtière du football mondial a créé son canal FIFA+ en s’inspirant de Netflix et Amazon Prime. Selon l’agence de presse mondiale AP, les services proposés seront gratuits et seront essentiellement constitués de documentaires et quelques matchs en direct. FIFA+ diffusera également les matchs de la coupe du monde 2022 qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre au Qatar, moyennant un coût.

Loin d’être une plateforme de plus sur le marché, la FIFA entend par son outil concurrencer les géants en la matière, mais également promouvoir ses sponsors. «Il n’est pas prévu de faire payer un abonnement pour le service. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pourrons pas évoluer au fil du temps s’il existe une proposition de valeur qui nous permette de faire payer un abonnement si nous nous lançons dans les droits premium ou si nous adoptons d’autres types de modèles. Mais il y aura toujours une expérience gratuite sur FIFA+», a déclaré Charlotte Burr, directrice de la stratégie de la FIFA.

Mais déjà, il se pose l’énorme question de la géo-blocage utilisée par certaines plateformes de streaming pour bloquer la diffusion de contenus dans des pays spécifiques. D’ailleurs la FIFA a été moins claire quant à savoir si FIFA+ sera accessible pour tous pour suivre les matches de qualification pour la Coupe du Monde qui ne sont souvent pas disponibles.

