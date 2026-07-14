Stéphanie Le Quellec reçoit la Légion d’honneur ce 14 juillet 2026

Stéphanie Le Quellec, cheffe étoilée et ancienne gagnante emblématique de l’émission « Top Chef », a reçu une distinction prestigieuse à l’occasion du 14 juillet 2026 : elle a été nommée chevalier de la Légion d’honneur. Cette décoration, parmi les plus élevées en France, célèbre son parcours exceptionnel dans la gastronomie et son rayonnement à l’international. Cette nomination est d’autant plus symbolique que son arrière-grand-père avait déjà été honoré de cette même reconnaissance pour son courage au cours des deux guerres mondiales.

Originaire d’Enghien-les-Bains dans le Val-d’Oise, Stéphanie Le Quellec a découvert très tôt sa passion pour la cuisine, avant même l’âge de dix ans. Elle a entamé sa carrière dans les cuisines renommées du restaurant Le Cinq, situé au George V à Paris, un établissement trois étoiles au guide Michelin. Son expertise et sa créativité l’ont rapidement propulsée sous le feu des projecteurs culinaires.

En 2011, elle a marqué les esprits en remportant la deuxième saison du concours télévisé « Top Chef » diffusé sur M6, avant de s’imposer également lors de la première édition du « Choc des Champions » la même année, face à Romain Tischenko, lauréat de la saison 1. L’année 2014 a été décisive dans sa carrière puisqu’elle a obtenu sa première étoile Michelin, suivie d’une seconde en 2019, reconnaissant ainsi son travail de chef à la fois innovant et maîtrisé.

Stéphanie Le Quellec honorée à la fête nationale

Chaque 1er janvier et 14 juillet, la République française célèbre la promotion annuelle de la Légion d’honneur, publiée dans le Journal officiel. Cette distinction concerne principalement des membres de la société civile et des agents publics ayant contribué de manière significative à la nation, mais elle récompense également des personnalités issues d’horizons variés. Le 14 juillet 2026, 518 nouvelles nominations au rang de chevalier ont été publiées, ainsi que 79 officiers, 16 commandeurs, 4 grands officiers et 2 grands-croix.

Parmi les personnalités mises à l’honneur ce jour, figurent des acteurs comme Natalie Portman, des écrivains tels que Philippe Besson, la comédienne Clémentine Célarié, et la célèbre cheffe Stéphanie Le Quellec. Sur son compte Instagram, la cuisinière a exprimé sa surprise et son émotion : « Je ne suis pas certaine de mériter cet honneur mais je reçois cette nomination au grade de chevalier avec beaucoup d’humilité et de fierté aussi ». Elle a rappelé que son arrière-grand-père avait reçu cette distinction pour son engagement pendant les deux guerres mondiales, soulignant ainsi la portée personnelle et familiale de cette décoration.

Stéphanie Le Quellec dirige actuellement le restaurant La Scène, situé dans l’hôtel cinq étoiles Prince de Galles, avenue George V à Paris. Elle gère également avec son époux le restaurant Vive, Maison Mer, qui est spécialisé dans les produits de la mer et se trouve dans le 17e arrondissement parisien. Après une dernière participation en tant que candidate à « Top Chef », Stéphanie Le Quellec a fait son grand retour dans l’émission en 2024, en tant que cheffe de brigade, confirmant ainsi son statut incontournable dans le paysage gastronomique français.

Ce nouveau grade de chevalier de la Légion d’honneur vient saluer son engagement quotidien et son rôle dans la valorisation de la gastronomie française au-delà des cuisines. Cette promotion s’inscrit dans une tradition républicaine où des figures des arts, de la culture et du sport, aux côtés des civils et militaires, sont distinguées lors de la fête nationale.