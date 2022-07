Spartak Moscou: retenu par sa femme, Victor Moses rejoint finalement son club

Victor Moses a finalement rejoint le club de Premier League russe, le Spartak Moscou, pour l’entraînement de pré-saison.

Les Rouge et Blanc ont déclaré il y a environ deux semaines que l’ancien ailier des Super Eagles n’avait pas rejoint ses coéquipiers pour l’entraînement de pré-saison comme prévu.

Les médias ont rapporté que la femme de Moses l’avait empêché de voyager pour rejoindre ses coéquipiers à leur base d’entraînement à Tarasovka.

Le Sparta Moscou a cependant démystifié les informations selon lesquelles l’ailier polyvalent aurait raté le match pour des raisons personnelles. Le club a confirmé le retour de Moses sur son site officiel mardi.

« Victor Moses et Shamar Nicholson ont rejoint l’équipe. Le Nigérian a raté le camp d’entraînement à Tarasovka pour des raisons personnelles, et le Jamaïcain a obtenu un congé après avoir joué pour l’équipe nationale. De plus, Oston Urunov, qui est revenu de prêt à Ufa, s’entraîne avec les rouges et blancs », lit-on dans le communiqué.

Le Spartak affrontera le Zenit Saint-Pétersbourg en Supercoupe de Russie samedi.