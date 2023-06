Sous-marin disparu près de l’épave du « Titanic »: des « signes probables de vie » repérés

Des bruits ont été captés sous l’eau par des avions canadiens pendant les opérations de recherche du sous-marin « Titan ». L’appareil a disparu dans l’océan Atlantique depuis dimanche avec cinq personnes à bord.

Les garde-côtes américains et canadiens continuent de rechercher le sous-marin touristique de l’entreprise OceanGate Expeditions porté disparu avec à son bord cinq personnes, parties explorer l’épave du Titanic dans une région reculée de l’océan Atlantique au large de l’Amérique du Nord. Une vaste opération de recherches est en cours dans l’espoir de sauver, d’ici jeudi, un Américain, un Français, un Britannique et deux Pakistanais, passagers d’un sous-marin de tourisme descendu visiter l’épave du Titanic par 4.000 mètres de fond dans l’Atlantique nord. Cette opération mobilise les forces armées américaines, épaulées par le Canada et la France.

Des bruits entendus « toutes les 30 minutes »

Des sons décrits comme des « cognements » auraient été entendus sous l’eau pendant les recherches mardi, indique nos confrères de CNN et le magazine Rolling Stones ce mercredi matin. Selon le magazine Rolling Stone, un avion P-8 aurait entendu « des bruits de coups dans ce secteur toutes les 30 minutes. Quatre heures plus tard, un sonar additionnel a été déployé et les cognements étaient encore entendus ». Outre ces bruits de coups, « des signaux acoustiques supplémentaires ont été entendus et aideront à orienter les moyens de surface tout en maintenant l’espoir de retrouver des survivants », a pour sa part affirmé la chaîne CNN, citant un document interne du gouvernement des Etats-Unis. En revanche, il n’est pas précisé quand ces « cognements » ont été entendus ni pendant combien de temps.

Les garde-côtes américains ont confirmé avoir détecté des « bruits sous l’eau ». « Des avions P-3 canadiens ont détecté des bruits sous l’eau dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations ROV (véhicule télécommandé, NDLR) ont été déplacées pour tenter d’explorer l’origine des bruits », a annoncé le premier district des garde-côtes américains sur son compte Twitter officiel. Les recherches par ROV « ont donné des résultats négatifs mais se poursuivent », a-t-il ajouté.

Un signe de vie des occupants du submersible ?

Un signe de vie potentiel de la part des cinq occupants du submersible mais pour Bernard Thibault, expert en recherches sous-marine, il faut rester prudent. « Je serais plutôt du côté pessimiste en essayant de garder espoir et en pensant que c’est réellement sain. Mais il faut quand même imaginer que ces gens-là sont dans un tube en fibre de carbone et qu’il n’y a pas forcément d’outils à proximité. Donc avec quoi taperaient-ils ? Il faudrait taper de manière assez forte sur la coque, qui n’est pas une coque en ferraille, la fibre de carbone ça va être quelque chose de vraiment très peu important. Il faut être très, très, très prudent étant donné qu’on est à proximité d’une épave qui elle-même fait beaucoup de bruit », indique-t-il au micro d’Europe 1.