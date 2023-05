Soudan: l’ambassade de Jordanie à Khartoum vandalisée

- Publicité-

Le siège de l’ambassade jordanienne à Khartoum, capitale du Soudan, a été envahi et vandalisé, ce qui a conduit la Jordanie à exprimer sa condamnation de cet acte répréhensible. Le ministère jordanien des affaires étrangères a dénoncé cette attaque et a souligné l’importance du respect du droit international et des traités internationaux concernant les relations diplomatiques.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère jordanien des affaires étrangères a informé qu’un groupe avait envahi et vandalisé le siège de l’ambassade jordanienne à Khartoum, condamnant fermement cet incident. La Jordanie a exprimé sa condamnation et sa dénonciation de l’attaque perpétrée contre sa représentation diplomatique dans la capitale soudanaise.

Le communiqué a également souligné la condamnation de la diplomatie jordanienne envers toutes les formes de violence et de vandalisme, en particulier lorsqu’elles ciblent et portent atteinte aux représentations diplomatiques. Il a rappelé l’importance de respecter les règles du droit international et de se conformer aux traités internationaux pertinents, en particulier la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Cet incident regrettable met en évidence la nécessité de préserver l’intégrité des missions diplomatiques et de respecter les principes fondamentaux qui régissent les relations internationales. La Jordanie, tout en exprimant sa condamnation de l’intrusion et du vandalisme, espère que les auteurs de cet acte seront identifiés et tenus responsables de leurs actions.