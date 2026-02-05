Sophie Marceau se confie sur son mois passé avec Mel Gibson

Sophie Marceau retrouve les écrans le 11 février avec LOL 2.0, la nouvelle comédie de Lisa Azuelos : invitée de « Télématin » début février sur France 2, l’actrice est revenue sur ce retour attendu et a raconté sa rencontre avec Mel Gibson, évoquant le tournage de Braveheart et la manière dont elle a été choisie pour incarner Isabelle de France.

Révélée par La Boum de Claude Pinoteau en 1980, Sophie Marceau, 59 ans, dispose d’une filmographie dense. Parmi ses rôles marquants figurent La Fille de d’Artagnan (1994) de Bertrand Tavernier, la série télévisée Belphégor : le fantôme du Louvre (2001) et La Disparue de Deauville, film dans lequel elle a également exercé la fonction de réalisatrice. Après plusieurs années d’absence relative au cinéma, son retour est très attendu par ses admirateurs.

Dans LOL 2.0, suite du film de 2009, Sophie Marceau campe Anne, une mère de famille confrontée à de nouvelles péripéties familiales : sa fille Louise doit revenir vivre chez elle après un revers professionnel et son fils Théo devient père pour la première fois. L’actrice multiplie les interventions médiatiques pour la promotion du film, apparaissant notamment début février sur le plateau de « Télématin ».

Sophie Marceau : il y a trente ans, sa rencontre avec Mel Gibson

Le retour sur grand écran de Sophie Marceau a été l’occasion pour elle d’évoquer un épisode marquant de sa carrière : sa participation à Braveheart, réalisé et interprété par Mel Gibson en 1995. Le film, épopée historique située à la fin du XIIe siècle en Écosse et centrée sur la figure de William Wallace, a reçu une reconnaissance internationale, avec notamment cinq Oscars, un BAFTA et un Golden Globe.

Dans Braveheart, Sophie Marceau interprète Isabelle de France, personnage envoyé par le roi pour négocier avec le chef indépendantiste William Wallace ; le scénario fait basculer cette mission diplomatique en une histoire d’amour entre les deux personnages. Interrogée sur la genèse de sa présence dans cette superproduction, l’actrice a expliqué que l’initiative venait directement de Mel Gibson.

Lors de l’entretien, Sophie Marceau a relaté la proposition téléphonique reçue de l’acteur-réalisateur : « Do you like to be my princess ? », lui aurait-il demandé. Elle a précisé que Mel Gibson l’avait repérée via des magazines étrangers, évoquant notamment sa visibilité dans la presse japonaise. « Il m’avait vu sur beaucoup de magazines japonais, il a cherché […] Il avait besoin d’une Française pour ce rôle et c’est pour ça qu’il a pensé à moi », a-t-elle déclaré.