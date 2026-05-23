Sonia Mabrouk annonce la naissance de son fils Ismael et dévoile son prénom

Sonia Mabrouk, figure emblématique du journalisme français, a récemment accueilli son deuxième enfant, un garçon prénommé Ismael, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa vie personnelle tout en se préparant à son retour médiatique très attendu. Après avoir quitté CNews en février dernier à six mois de grossesse, Sonia Mabrouk s’était retirée en Tunisie pour accoucher au plus près de sa famille. Cette naissance intervient moins de deux ans après celle de sa fille Soraya, née en juillet 2024, un prénom choisi en hommage à sa mère Soraya, disparue en octobre 2022. Ce nouveau chapitre privé se déroule dans le contexte d’une carrière toujours aussi dynamique et compétitive.

Sonia Mabrouk a partagé avec émotion sur les réseaux sociaux son bonheur lié à la naissance de son fils Ismael, évoquant un lien profond et intemporel entre l’enfant et sa grand-mère défunte. Elle a exprimé son souhait de préserver le souvenir de ces premiers instants précieux, « peau contre peau, cœur sur cœur, d’âme à âme », symbolisant la continuité et la renaissance familiale. La journaliste a également souligné la protection que, selon elle, sa grand-mère offre désormais à Ismael depuis le ciel. À 49 ans, elle vit simultanément la joie d’être mère de deux jeunes enfants tout en affirmant sa volonté de préserver la confidentialité de sa vie privée, notamment en ce qui concerne l’identité du père.

Le parcours professionnel de Sonia Mabrouk connaît également de profonds bouleversements. Après avoir démissionné de CNews à la suite de la polémique entourant le maintien à l’antenne de Jean-Marc Morandini, elle se prépare à réintégrer le paysage médiatique français à partir du mois d’août 2026. Elle rejoindra BFMTV pour la saison présidentielle, un temps fort majeur dans le calendrier audiovisuel national.

Sonia Mabrouk prépare son grand retour sur BFMTV

Son arrivée à BFMTV s’annonce stratégique et chargée de responsabilités. La journaliste occupera un poste en access prime time en début de soirée, succédant probablement à Marc Fauvelle. Ce créneau est particulièrement stratégique car il précède les grandes émissions d’actualité et d’information en soirée. Sonia Mabrouk fera face à une concurrence directe avec des programmes tels que Face à l’info de Christine Kelly, une émission très suivie dans le secteur.

Par ailleurs, elle sera également au cœur de la couverture médiatique des prochaines élections présidentielles, animant les soirées spéciales en compagnie d’autres journalistes renommés comme Apolline de Malherbe et Maxime Switek. Cette collaboration marque une volonté forte de BFMTV de renforcer son offre d’information politique pendant cette période cruciale de débat démocratique.

Cette transition intervient après plusieurs remaniements dans sa carrière, notamment son départ d’Europe 1 et l’évolution de ses engagements sur les différentes chaînes d’information en continu. La journaliste, réputée pour son professionnalisme et son approche rigoureuse, devrait ainsi retrouver une visibilité accrue, tout en continuant à conjuguer ses engagements personnels et professionnels.