Sur instruction du Chef de l’Etat, Faure Gnassingbé, le chef de la diplomatie togolaise Prof Robert Dussey s’est rendu à Saint-Pétersbourg pour représenter son pays au Sommet Russie-Afrique.

À Saint-Pétersbourg, le Sommet Russie-Afrique, entamé ce jeudi 27 juillet, a rassemblé plusieurs chefs d’États africains et éminents diplomates. Parmi eux, le Professeur Robert Dussey, chef de la diplomatie togolaise, qui se présente en tant que représentant de son pays lors de cette réunion de haut niveau.

Ce rassemblement de leaders africains et russes vise principalement à restaurer la réputation de la Russie, mise à mal depuis l’invasion de l’Ukraine il y a un an et demi. Pour Vladimir Poutine, ce sommet offre également l’opportunité de démontrer que son pays n’est pas isolé, en dépit des critiques émises par certains de ses détracteurs.

Dans son discours d’ouverture, le président russe a mis en avant la capacité de son pays à soutenir l’Afrique sur le plan alimentaire. Il s’est engagé à fournir gratuitement entre 25 000 et 50 000 tonnes de céréales aux pays africains les plus nécessiteux tels que le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l’Érythrée. Cette initiative vise à renforcer les liens entre la Russie et l’Afrique tout en répondant aux besoins urgents en matière de sécurité alimentaire sur le continent.

Pour le Togo, la participation de Robert Dussey à ce Sommet Russie-Afrique constitue une occasion privilégiée de consolider les relations diplomatiques avec la Russie et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération mutuellement bénéfiques. La présence du chef de la diplomatie togolaise témoigne de l’importance que le Togo accorde à ces échanges internationaux et à la promotion de la paix et du développement dans la région africaine.