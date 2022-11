Sommet G20: Vladimir Poutine, le grand absent

Le président russe Vladimir Poutine n’assistera pas au sommet du G20 qui se tiendra les 15 et 16 novembre en Indonésie, sur l’île de Bali. Le chef du Kremlin n’aura n’ont plus le temps d’y participer par visioconférence, selon la présidence russe.

Alors que le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden ainsi que bien d’autres, ont déjà confirmé leur présence au sommet du G20, leur homologue russe, Vladimir Poutine, par contre, jouera la politique de la chaise vide. Le chef du Kremlin n’assistera pas au sommet du G20 en raison de son planning chargé et de la nécessité d’être présent dans son pays, a indiqué Moscou. Aucune intervention en visioconférence n’est aussi prévue.

La décision de ne pas aller au sommet du G20 en Indonésie a été prise par le Président russe lui-même, a déclaré ce 11 novembre son porte-parole. Mais la Russie sera représentée sur place par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le sommet se tiendra les 15 et 16 novembre en Indonésie, sur l’île de Bali.

La décision de Poutine de ne pas prendre part à ce sommet du G20 intervient, alors que certains pays participants ont réclamé l’exclusion de la Russie de ce sommet en raison de son offensive en Ukraine. Une offensive lancée depuis le jeudi 24 février et dont l’objectif est de « démilitariser et dénazifier » l’Ukraine.

Un forum d’autorités économiques et financières..

Le Groupe des vingt est un forum intergouvernemental composé de dix-neuf des pays aux économies les plus développées et de l’Union européenne, dont les chefs d’État, chefs de gouvernement, ministres des finances et chefs des banques centrales se réunissent annuellement.

Lors de sa première réunion à Berlin en 1999, le G20 a été conçu comme un forum d’autorités économiques et financières dont le but est d’améliorer la coordination des politiques de croissance et la gestion des crises financières, ainsi que de réduire les abus et les activités illicites dans le système financier.