Sommet G20: rencontre à huis clos entre Joe Biden et Erdogan

Le président américain Joe Biden et le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan se sont rencontrés à Bali, en marge du sommet G20. Rien n’a filtré de la rencontre à huis clos qui a eu lieu entre les deux dirigeants.

Ce mardi, Joe Biden et Erdogan se sont entretenus en Indonésie. La rencontre qui s’est déroulée hors des projecteurs médiatiques, a connu la participation des ministres turcs des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, des Finances et du Trésor, Nureddin Nebati, et de la Défense, Hulusi Akar.

Les sujets abordés lors de cette rencontre sont inconnus pour le moment, mais il est fort probable que la situation ukrainienne ait été au menu des échanges entre les deux dirigeants.

Erdogan n’est pas le premier dirigeant étranger avec qui, le patron de l’administration américaine s’est entretenu, à Bali, en marge du G20. Lundi, Joe Biden s’est entretenu avec le président chinois Xi Jinping.

Selon la Maison Blanche, le président américain a évoqué lors de cette rencontre, des sujets sensibles, notamment en soulevant les objections américaines aux « actions coercitives et de plus en plus agressives de la Chine envers Taïwan », aux « pratiques économiques non marchandes » de Pékin et aux pratiques du « Xinjiang », le Tibet et Hong Kong, et les droits de l’homme plus largement ».