Sommet extraordinaire de l’UEMOA au Ghana: Albert Ouedraogo représente le Burkina Faso

Le Premier ministre burkinabé, Albert Ouedraogo est annoncé à Accra, au Ghana, pour prendre part au sommet de l’UEMOA. Ce sommet extraordinaire va aborder de nombreux sujets dont les transitions politiques en cours dans certains pays de la sous-région à savoir: le Burkina Faso, le Mali et la Guinée.

Le Premier ministre, Albert Ouedraogo, effectue demain samedi 04 juin, une visite de travail à Accra, au Ghana, a annoncé la Primature du Burkina Faso jeudi soir.

En effet, précise le cabinet de la Primature, le chef du Gouvernement, représentant le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, va prendre part à la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Plusieurs dossiers sont inscrits à l’agenda de cette rencontre. Il s’agit notamment de la question de la présidence de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union, du renouvellement de mandats et la nomination de membres de la Cour de Justice de l’UEMOA, et bien d’autres dossiers spécifiques.

Depuis sa nomination par le président Damiba, c’est la première fois que le patron de la Primature du Burkina Faso, Albert Ouedraogo se rend au Ghana, c’est aussi une première participation au sommet de l’UEMOA pour cet homme de confiance de Damiba qui a promis donner le meilleur de son gouvernement au service de la nation.