Sommet du G77: le Togo représenté par le ministre Robert Dussey à Cuba

Le chef de la diplomatie togolaise Prof Robert Dussey a participé ce week-end à La Havane, Cuba, au Sommet du Groupe des 77 pays en développement (G77).

Le Groupe des 77 et la Chine, une coalition de plus de cent pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine représentant près de 80 % de la population mondiale, se sont réunis à La Havane pour plaider en faveur d’un « nouvel ordre économique international ».

Cette réunion internationale, qui s’est tenue à Cuba, a offert une plateforme d’échanges et de discussions stratégiques pour les pays membres du G77 et la Chine. L’objectif principal était de promouvoir un ordre économique international plus équitable et de défendre les intérêts des nations en développement.

Lors de sa participation au sommet, le ministre togolais, Prof Dussey, a saisi l’occasion pour rencontrer Alpidio Alonso Grau, le ministre cubain de la Culture. Au cœur de leurs discussions se trouvaient les préparatifs du 9e Congrès panafricain, qui aura lieu l’année prochaine à Lomé, la capitale togolaise.

Le thème choisi pour ce congrès, intitulé « Renouveau du panafricanisme et place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale : mobiliser les ressources et se réinventer pour agir », démontre l’engagement du Togo à jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la solidarité africaine et la recherche de solutions aux défis mondiaux.

La participation du ministre Robert Dussey au sommet du Groupe des 77 à Cuba souligne l’engagement du Togo à jouer un rôle actif sur la scène internationale et à promouvoir une coopération équilibrée entre les nations, conformément aux objectifs du Groupe des 77 et de la Chine.