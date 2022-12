Sommet Afrique – Etats-Unis: le Bénin pour la prorogation de la loi AGOA

Présent au sommet Afrique – Etats-Unis, le Bénin, à travers son ministre de l’Industrie et du commerce, Shadiya Assouman, a plaidé pour la prorogation de la loi African Growth and Opportunity Act (AGOA) qui s’expire en 2025. C’était à l’occasion de la réunion ministérielle de l’African growth and opportunity act, organisé en marge du sommet.

Le Bénin soutient la demande africaine de prorogation de la loi AGOA. Dans son intervention, la ministre Shadiya Assouman a plaidé pour la continuation de la loi AGOA qui va normalement s’expirer en 2025. Promulguée par les États-Unis en 2000, il s’agit d’une loi sur la croissance et les Opportunités Economiques en Afrique. Elle a notamment consisté à l’abolition des droits d’importation aux États-Unis sur des milliers de produits fabriqués dans les pays d’Afrique subsaharienne qualifiés par l’AGOA.

Face aux participants de la réunion, la ministre béninoise a également abordé d’autres points sur le plan commercial. Elle a évoqué entre autres, « la mise en place d’un groupe mixte de travail pour la facilitation de l’accès au marché américain et la sollicitation de l’appui américain pour le renforcement des capacités pouvant améliorer l’accès du marché américain ». Shadiya Assouman a profité de l’occasion pour inciter les investissements à s’intéresser à la zone industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz).