L’armée somalienne a mené une opération militaire fructueuse contre le groupe terroriste Al-Shabab, au cours de laquelle sept membres ont été tués et cinq autres ont été blessés dans la région de Jubbada Hoose, dans le sud du pays.

Les forces spéciales de l’armée somalienne ont travaillé en collaboration avec les forces locales du Jubaland pour cibler un repaire d’Al-Shabab dans la ville de Mido, située à 28 km au sud d’Afmadow, dans la région de Jubbada Hoose. Selon l’officier de l’armée Omar Tayg, l’opération a abouti à la neutralisation de sept membres d’Al-Shabab, dont un responsable opérationnel nommé « Assad », tandis que cinq autres ont été blessés à divers degrés.

L’opération est intervenue dans le cadre des efforts continus des forces gouvernementales et des milices tribales pour éliminer les membres d’Al-Shabab et reprendre le contrôle de nombreuses zones. Le groupe terroriste, qui a des liens avec Al-Qaida, a revendiqué de nombreuses attaques terroristes ayant causé la mort de centaines de victimes.

Cette opération militaire réussie montre que les forces somaliennes continuent de lutter contre Al-Shabab avec succès. Cependant, le groupe terroriste reste une menace sérieuse pour la sécurité de la région et il est important que les efforts pour l’éliminer se poursuivent. La Somalie reste l’un des pays les plus instables d’Afrique, et la lutte contre Al-Shabab est essentielle pour assurer la stabilité et la sécurité dans la région.