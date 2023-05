Somalie : 60 combattants d’Al-Shabab tués dans le centre du pays

- Publicité-

Les forces somaliennes ont mené une opération réussie contre le mouvement rebelle Al-Shabab dans le centre du pays, entraînant la mort de 60 combattants et la récupération de matériel militaire. Cette victoire marque une étape importante dans la lutte de la Somalie contre le terrorisme.

Ce mardi, les autorités somaliennes ont annoncé que l’armée avait tendu une embuscade à deux voitures transportant des armes et des combattants d’Al-Shabab dans la ville de Caad Qaboobe, située dans la province de Mudug. Le gouverneur de la ville de Harardhere a déclaré à la télévision d’État que l’embuscade avait causé la mort de 60 membres d’Al-Shabab et la saisie de matériel militaire et d’armes. Cette opération a été menée avec succès grâce à la coordination entre les forces gouvernementales et les milices tribales.

La Somalie mène depuis plusieurs années une guerre contre Al-Shabab, un mouvement armé affilié à Al-Qaïda qui a revendiqué de nombreuses opérations terroristes dans le pays. Les forces gouvernementales, avec le soutien de la communauté internationale, ont mené plusieurs opérations militaires pour reprendre le contrôle des régions occupées par le groupe terroriste.

Cependant, la lutte contre le terrorisme reste un défi majeur pour la Somalie et la communauté internationale. Il est crucial de continuer à soutenir les efforts du gouvernement somalien pour éradiquer le terrorisme et assurer la sécurité et la stabilité dans le pays.