Situation sensible à la centrale de Zaporojie: Emmanuel Macron prend position

Le président Français Emmanuel Macron a appelé au retrait des forces russes de la centrale de Zoporojie, ce mardi 16 août 2022.

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, le président français Emmanuel Macron, a souligné « sa préoccupation quant à la menace que font peser la présence, les actions des forces armées russes et le contexte de guerre avec les conflits en cours sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires ukrainiennes, et a appelé au retrait de ces forces », a indiqué l’Elysée.

Emmanuel Macron a également « marqué son soutien » à la proposition du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, d’envoyer une mission sur place « dans les meilleurs délais » pour inspecter le site.

Kiev et Moscou continuent de s’accuser mutuellement de bombarder la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, la plus grande d’Europe. Volodymyr Zelensky dénonce un « chantage russe » autour du site. Depuis le 05 août, plusieurs bombardements ont visé la centrale, faisant craindre une catastrophe nucléaire.

Le Secrétaire général de l’ONU António Guterres s’est dit jeudi, « gravement préoccupé » par l’évolution de la situation dans et autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine. Il a demandé aux forces militaires de s’éloigner de la centrale nucléaire de Zaporijjia.