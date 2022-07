Sissoco Embalo accueille à l’aéroport Emmanuel Macron, premier chef d’Etat français en visite

Au petit matin de ce jeudi 28 juillet, le président français Emmanuel Macron est arrivé en Guinée-Bissau pour une visite de travail. Le chef d’Etat français a été accueilli à l’aéroport par son homologue guinéen, Umaro Sissoco Embalo, qui l’a accompagné à son hôtel.

La Guinée-Bissau accueille pour la première fois un chef d’Etat français sur son sol. Ce 28 juillet, après son départ de Cotonou, Emmanuel Macron est arrivé en Guinée-Bissau pour une visite de travail. L’avion transportant le chef d’État français a atterri à 23 heures (00 heures à Cotonou).

Pour cette troisième et dernière étape de sa tournée africaine, le chef de l’État français a été accueilli par son homologue Umaro Sissoco Embalo, qui assure depuis début juillet la présidence tournante de la Cédéao. Sur un trajet d’environ huit kilomètres entre l’aéroport international Osvaldo Vieira et le centre de Bissau, Macron et Sissoco, qui ont voyagé dans des véhicules séparés, ont été accueillis par des milliers de personnes au son de la musique et des « acclamations pour le président de la France ».

L’avion transportant le président français a été accueilli par un important dispositif de sécurité composé de militaires et de policiers guinéens et d’autres agents de sécurité originaires de pays d’Afrique de l’Ouest en mission de stabilisation en Guinée-Bissau. Les deux chefs d’État n’ont pas fait de déclarations aux journalistes. Dans le programme de la visite, la déclaration à la presse n’aura lieu qu’à la fin de la visite, lors d’une déclaration commune au palais de la présidence guinéenne.

Le chef de l’État français devrait quitter la Guinée-Bissau jeudi vers 12 heures ( 13 heures de Cotonou) et rentrer à Paris après avoir assisté à une déclaration de presse conjointe avec son homologue guinéen.