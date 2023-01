Signant pour Al-Nassr, Cristiano Ronaldo se réjouit d’avoir rejoint « l’Afrique du Sud »

Lors de sa présentation officielle avec le club d’Al-Nassr, ce mardi, Cristiano Ronaldo a réalisé une belle bourde. Il a confondu l’Arabie saoudite, son nouveau pays, avec l’Afrique du sud.

Cristiano Ronaldo a été accueilli comme une star par les supporters d’Al-Nassr, en Arabie saoudite. L’ancien attaquant de Manchester United a été présenté, ce mardi 3 janvier, au MrSool Park, l’enceinte d’Al-Nassr à Riyadh, devant 30 000 personnes. Avant cette acclamation, le Portugais s’est présenté devant la presse aux côtés de son nouvel entraîneur Rudi Garcia.

Le quintuple Ballon d’Or a livré ses premières impressions et expliqué son choix de carrière. « Je suis très fier d’être ici […] Je me fiche de ce que les gens pensent et c’est mon devoir de leur prouver qu’ils ont tort, de changer leur vision du Championnat et du pays », a-t-il indiqué.

Lors de cette présentation, il s’est ensuite embrouillé en se trompant de pays. « Le football est différent, donc pour moi ce n’est pas la fin de ma carrière de venir en Afrique du Sud », a déclaré le Portugais. Ce dernier ne s’est pas rendu compte de son erreur et a poursuivi sans broncher.