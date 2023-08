« Si cela se produit, le Real Madrid devra… », Guti prévient Kylian Mbappé

Invité sur le plateau d’El Chiringuito, Guti, légende Merengue, a estimé que le Real Madrid devrait fermer la porte à Kylian Mbappé, si ce dernier prolongeait son contrat au PSG.

Après un bras de fer qui a duré plusieurs semaines, marqué par la tournée asiatique du Paris Saint-Germain, sans sa star, écartée et mise dans le “loft”, Kylian Mbappé et le PSG sont en train de régler leur différend. Le natif de Bondy a même été réintégré au groupe professionnel dimanche et devrait être disponible pour le prochain match de son équipe. Mieux, selon les informations de Footmercato, l’ancien buteur de Monaco est même désormais ouvert à une prolongation avec le Paris Saint-Germain.

Une information à laquelle on ne croit pas vraiment à Madrid, où on prévient même le joueur. Invité à se prononcer sur le sujet l’ancienne gloire des Merengue, Guti estime que le Real Madrid devra oublier Mbappé, pour se concentrer sur Haaland, si le français prolongeait son contrat avec le PSG. «Je veux que Mbappé joue pour le Real Madrid. Le Real ne peut pas se permettre le luxe de fermer la porte à un tel joueur. Mais si Mbappé prolonge son contrat avec le PSG, cela montrera qu’il agit pour l’argent. Si cela se produit, le Real Madrid devra opter pour Erling Haaland», confie l’ex-milieu de terrain de la Casa Blanca, relayé par Footmercato.

- Publicité-

Il reste encore à déterminer si l’attaquant du PSG optera finalement pour une prolongation à Paris, et par conséquent, s’il dira peut-être adieu de façon définitive au Real Madrid.

Articles similaires