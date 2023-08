Serie A: un joueur suspendu pour blasphème

-Publicité-

Le gardien de but de l’équipe de Frosinone, Stefano Turati, a écopé d’une suspension d’un match en Serie A, conséquence de propos blasphématoires tenus lors de la défaite contre Naples (1-3) en ouverture de la saison 2023-2024. Cette décision disciplinaire a été annoncée par la Ligue italienne de football ce mardi.

Après avoir examiné attentivement les enregistrements visuels et audio de la confrontation entre Frosinone et Naples, lors de la première journée? la commission disciplinaire a conclu que Turati avait utilisé un terme blasphématoire clairement audible et reconnaissable, sans qu’il soit possible de remettre en cause cette interprétation, selon la Ligue italienne.

« En conséquence, il doit être sanctionné comme le prévoit l’article 37, paragraphe 1 du Code de la justice sportive de la Fédération italienne d’un match de suspension« , explique la Ligue italienne dans un communiqué. Le gardien de but de Frosinone écope donc d’un match de suspension et ne disputera pas la prochaine rencontre de son équipe.

Il y a eu précédemment d’autres suspensions en Italie pour la même raison. Cette règle de la Serie A a été mise en œuvre à plusieurs reprises : d’abord en 2018 pour Rolando Mandragora, lorsqu’il évoluait à l’Udinese, et ensuite en 2021 pour Manuel Lazzari de la Lazio Rome, ainsi que pour Gianluigi Buffon alors qu’il était à la Juventus.

