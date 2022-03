Serguei Lavrov: avec la Chine, « nous avancerons vers un ordre mondial multipolaire, juste »

La Russie a indiqué mercredi, qu’elle était en train de mettre en place avec la Chine et leurs alliés, un nouvel ordre mondial multipolaire.

Lors de sa première visite en Chine depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov, a évoqué l’opération militaire de son pays en Ukraine, alors que le sujet principal de sa visite était une série de réunions sur l’avenir de l’Afghanistan.

Le chef de la diplomatie moscovite a atterri dans la ville orientale de Huangshan tôt mercredi, pour rencontrer son homologue chinois Wang Yi. Lavrov a brossé le tableau d’un nouvel « ordre mondial », affirmant que le monde « vivait une étape très grave de l’histoire des relations internationales ».

« Nous, avec vous et avec nos sympathisants, nous avancerons vers un ordre mondial multipolaire, juste et démocratique », a déclaré Lavrov dans une vidéo publiée par le ministère russe des Affaires étrangères avant une rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Pékin a refusé de condamner l’opération militaire russe et a continué à travailler normalement avec Moscou malgré les avertissements de plus en plus menaçants des occidentaux. Lors d’un appel téléphonique, le président Américain Joe Biden, a appelé son homologue Chinois Xi Jinping, à arrêter de soutenir Moscou. Une demande que Beijing n’a visiblement pas considérée.

Les deux ministres ont été montrés à la télévision nationale chinoise avec des masques faciaux se cognant les coudes devant leurs drapeaux nationaux. Selon une lecture du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Yi a déclaré que « les relations sino-russes ont résisté au nouveau test de l’évolution de la situation internationale; ont maintenu la bonne direction de progrès et ont montré une dynamique de développement tenace ».

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré aux journalistes plus tôt que Moscou et Pékin poursuivraient leurs efforts pour « faire progresser la multipolarité mondiale et la démocratisation des relations internationales ». Wang a ajouté que « la coopération sino-russe n’a pas de limites », reprenant une ligne utilisée par le président Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping pour caractériser les relations.