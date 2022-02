Sentiments anti-français: « ce sont des activistes qui sont financés par la Russie », Macron

Alors que la France et plusieurs pays européens ont annoncé ce 17 février leur retrait du Mali, Emmanuel Macron s’est exprimé en conférence de presse sur le sentiment anti-français en Afrique.

Le président français Emmanuel Macron, continue d’évoquer ce qu’il appelle le sentiment anti-français en Afrique. Alors qu’il annonçait la décision de son pays de retirer ses militaires du Mali et de les redéployer dans la région Sahélienne et plus au sud vers les Etats côtiers, le chef de l’Etat français a également indiqué que les africains en général ne sont pas contre l’intervention française sur le continent et que ceux qui dénigrent cela sont des activistes payés par la Russie.

Le président français Emmanuel Macron a expliqué ce 17 février «récuser complètement» l’idée d’un échec français au Mali et a souligné que ces déclarations sont le fruit de sentiments anti-français alimentés par des activistes payés par la Russie. «Je constate que beaucoup des gens qui expriment sur les réseaux sociaux des messages anti-Français sont des gens qui sont financés », a indiqué Macron. « Ce sont des activistes qui sont financés par la Russie, et par d’autres puissances, et qui ont installé de ce discours, ce langage », a-t-il ajouté.

« Les réseaux sociaux sont devenus des lieux de mobilisation, pour parfois pousser les gens à la grande violence, les désinformer, et en faire des instruments de guerre ou de position politique», a affirmé le chef d’Etat français. Il va sans dire que pour Macron, la plupart des populations africaines acceptent et encouragent la présence militaire française sur le continent.

La question qu’il faut se poser est de savoir pourquoi Paris accuse la Russie et pourquoi ne pense-t-elle pas que des frustrations ne puissent pas naître après des années de présences militaires qui ne semblent pas avoir réglé ne serait-ce qu’un peu, le problème malien et sahélien lié au terrorisme.