Sentiment anti-français en Afrique: la France est victime d’infox selon Marc Vizy

Le sentiment anti-français se développe de plus en plus dans les pays africains, notamment francophones. Dans un entretien accordé à Frissons radio à l’occasion de la célébration du 14 juillet, l’ambassadeur de France au Bénin Marc Vizy explique ce que fondent les critiques acerbes contre la France en Afrique.

La France est victime d’infox et de campagne de dénigrement dans les pays africains où elle a de nombreux partenariats. C’est ce que pense Marc Vizy, qui tente d’expliquer le sentiment anti-français en Afrique. Selon lui, la France devient très vite le bouc émissaire dans les pays où les gouvernements ne sont pas populaires.

Dans les pays francophones, c’est souvent la France qui a la coopération la plus fournie, les partenariats les plus nombreux. Quand les choses vont mal, c’est la France le bouc émissaire. Marc Vizy

Selon le diplomate, il y a une manœuvre bien orchestrée pour discréditer la France aux yeux des populations africaines. A le croire, des gens s’emploient à « diffuser des infox à longueur de semaine sur la France en Afrique pour la dénigrer aux yeux des africains. On le sait, on sait comment ça marche. On sait comment les gens sont payés », a-t-il dit.

A titre d’exemple, Marc Vizy évoque une rumeur qui est de plus en plus rependue à propos de l’intervention de la France au Bénin. « Certains vont par exemple expliquer que la France assure des formations militaires au Bénin pour prendre le contrôle des mines d’or du Bénin. Il y a des dizaines, des dizaines d’années que la France n’a plus d’entreprises minières qui interviennent dans le domaine de l’or », a-t-il confié.