Sénégal: Au moins 14 morts dans le chavirement d’une pirogue à Dakar

Au moins 14 corps sans vie ont été retrouvés après qu’une pirogue a chaviré dans la nuit de dimanche à lundi au large de Dakar, au Sénégal. Selon les autorités, les victimes sont à priori des migrants.

Au moins quatorze corps sans vie ont été retrouvés, après qu’une pirogue a chaviré dans la nuit de dimanche à lundi au large de Dakar, au Sénégal, ont indiqué Samba Kandji, maire adjoint du quartier de Ouakam et une source de la gendarmerie. «Ce sont des migrants a priori», a déclaré Samba Kandji. Gendarmes et pompiers sont sur la plage de Ouakam, un quartier de la capitale sénégalaise, et continuent, lundi matin, les opérations de secours à la recherche d’autres corps, a constaté un journaliste de l’AFP.

Il y a une semaine, le naufrage d’une pirogue transportant des migrants originaires des environs de Dakar avait fait au moins treize morts au large des côtes du Maroc. Quelques jours plus tôt, une embarcation semblable avait chaviré près de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Au moins quatorze personnes avaient péri noyées.