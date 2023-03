Séismes en Turquie: la Côte d’Ivoire solidaire avec un don d’un million de dollars

Le gouvernement de la Côte d’Ivoire a remis un don d’un million de dollars à la Turquie pour exprimer sa solidarité envers le pays, suite aux séismes qui ont touché plusieurs provinces en février 2023. La ministre ivoirienne des Affaires étrangères, Kandia Kamissoko Camara, a déclaré que ce geste est une marque de compassion envers le peuple turc et témoigne de l’amitié et de la fraternité entre les deux pays.

Le séisme de magnitude 7,8 et 7,5 qui ont frappé la Turquie le 6 février 2023 ont touché 11 provinces et ont causé la mort de près de 50 000 personnes, ainsi que de nombreux blessés et dégâts matériels. Face à cette catastrophe, la communauté internationale a exprimé sa solidarité envers la Turquie, dont la Côte d’Ivoire qui a remis un don d’un million de dollars.

La ministre ivoirienne d’État en charge des Affaires étrangères, Kandia Kamissoko Camara, a souligné que la Côte d’Ivoire ne pouvait pas rester indifférente face à l’une des plus grandes catastrophes naturelles de notre temps. Elle a ajouté que la Turquie est un pays résilient et courageux qui va sans aucun doute se remettre de cette période difficile.

L’ambassadrice de la Turquie en Côte d’Ivoire, Mme Deniz Erdogan Barim, a exprimé la gratitude de son pays envers la Côte d’Ivoire pour ce geste de solidarité. Elle a salué les excellentes relations d’amitié et de fraternité entre les deux pays et a déclaré que ce don témoigne de ces liens forts.

Ce don de la Côte d’Ivoire à la Turquie montre une fois de plus l’importance de la solidarité entre les peuples en cas de catastrophe naturelle. Il témoigne également de la volonté des États de travailler ensemble pour faire face aux défis mondiaux.