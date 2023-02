Soutien après le séisme de magnitude 7,8 en Turquie et Syrie: Poutine emboite le pas à l’Europe

La Turquie et la Syrie ont été frappées par un violent séisme de magnitude 7,8, faisant plus d’un milliers de morts et plus de 2 320 blessés, selon le nouveau bilan actualisé. Choqué et scandalisé par ce drame, le président russe Vladimir Poutine, tout comme ses voisins de l’Europe, a présenté ses condoléances à la Turquie.

Le président russe Vladimir Poutine présente à son tour ses condoléances et son soutien aux victimes du séisme. Comme la France, l’Allemagne ou l’Union européenne, la Russie se dit prête à aider la Turquie et la Syrie, affirme le Kremlin.

Selon un communiqué publié par le Kremlin, Vladimir Poutine a présenté au dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan ses « sincères condoléances » et a assuré que la Russie se tenait prête à « apporter l’aide nécessaire ». Dans un autre communiqué, adressé à Bachar al-Assad, il a exprimé sa « tristesse » et proposé « toute l’assistance nécessaire » de Moscou après cette catastrophe.

L’Europe propose son assistance

La France, l’Italie, la Grèce, l’Allemagne, l’Israël et bien d’autres pays ont proposé leur aide à la Turquie et la Syrie.

D’après l’institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 4 h 17 (2 h 17, heure de Paris), à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres. Selon l’AFAD, le séisme était d’une magnitude de 7,4, et d’une profondeur de 7 kilomètres. L’épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province turque de Kahramanmaras, à 60 kilomètres environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne. Cinquante répliques ont été enregistrées en Turquie, selon l’AFAD. Les secousses ont également été ressenties au Liban et à Chypre, selon des correspondants de l’Agence France-Presse (AFP).

La Turquie est située dans l’une des zones sismiques les plus actives du monde. Fin novembre 2022, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé le nord-ouest du pays faisant une cinquantaine de blessés et des dégâts limités, selon les services de secours.