Séisme de magnitude 7,8 en Turquie et Syrie: les derniers bilans font état de 640 morts

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé, lundi, le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant plus de 640 morts et des centaines de blessés. Les secousses ont également été ressenties au Liban et à Chypre.

La terre a de nouveau tremblé en Turquie. Selon l’Institut Américain de Géophysique (USGS), un séisme de magnitude 7,8 a été enregistré à 4h17 locales (2h17 en France), à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres. L’épicentre se situe dans le district de Pazarcık, près de Gaziantep, dans la province de Kahramanmaras (sud-est).

• Syria

• Iraq

• Egypt

• Lebanon

• Northern Cyprus, Greek Cypriot Administration



7.4 magnitude quake that jolted Türkiye felt in several countries https://t.co/H8FkjLI0Lt pic.twitter.com/0hBrobHaPZ — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

Les secousses ont été ressenties au Liban, en Egypte, à Chypre et même en Irak. Au moins 237 personnes ont été tuées et 639 autres blessées dans plusieurs villes de Syrie, selon les médias d’Etat. Le nombre de victimes dans les régions tenues par l’opposition, où vivent près de 4 millions de déplacés, n’est pas encore connu. Dans un communiqué, les Casques blancs, les secouristes engagés dans la région, ont déclaré ces régions « sinistrées » et appelé les organisations humanitaires internationales à « intervenir rapidement » pour venir en aide à la population locale.

En Turquie, les autorités font état de 284 morts et au moins 2320 blessés, selon les données communiquées par le Vice-Président turcFuat Oktay. Selon lui, plus d’un millier d’immeubles se sont totalement effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds.

La Turquie en état d’urgence

Pour les seules zones sous contrôle du régime syrien, les majorité des victimes a été recensée à Alep, deuxième ville syrienne dans le nord du pays, ainsi qu’à Hama (centre), ainsi que Lattakié et Tartous, sur la côte méditerranéenne.

Plus de 237 personnes sont mortes en Syrie dans un séisme de magnitude 7.8 dont l’épicentre se trouve en Turquie #AFP pic.twitter.com/tKe0ZPsPZ5 — Agence France-Presse (@afpfr) February 6, 2023

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des immeubles détruits dans plusieurs villes du sud-est de la Turquie, laissant craindre un nombre de victimes important.

Building collapses during the powerful earthquake in #Turkey. pic.twitter.com/HvP4gLKZPv — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) February 6, 2023