Secteur bancaire dans l’UMOA: le Bénin consolide ses actifs et surpasse la moyenne régionale en octroi de crédit

​Le secteur bancaire béninois poursuit sa trajectoire ascendante. Selon le rapport annuel 2025 de la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), le Bénin affiche un total bilan de 7 607,6 milliards de FCFA à fin décembre 2025, soit une progression de 9 % sur un an.

Avec cette performance, le pays concentre 9,2 % du total des actifs de l’Union et maintient sa 5ᵉ position régionale, derrière la Côte d’Ivoire (31 198,6 milliards FCFA), le Sénégal, le Burkina Faso et le Mali.

​Au niveau communautaire, le bilan global des établissements de crédit atteint 82 298,8 milliards de FCFA (+14,1 %). La dynamique béninoise se distingue particulièrement par la vigueur de l’octroi de crédits à la clientèle, en hausse de 8,3 % sur le territoire national, dépassant ainsi la moyenne globale de la zone UMOA fixée à 5,5 %.

À l’échelle régionale, le volume des crédits accordés culmine à 38 731,6 milliards de FCFA, tiré par des dépôts et emprunts en forte expansion (+16 %, soit 56 200,2 milliards de FCFA).

​Rentabilité accrue et indicateurs de solvabilité solides

​La santé financière du secteur demeure vigoureuse. Le résultat net des banques béninoises s’établit à 95,1 milliards de FCFA en 2025, participant aux 1 252,1 milliards de FCFA de bénéfices nets enregistrés à l’échelle de l’Union (+25,5 %). La solidité des bilans s’illustre également par le ratio moyen de solvabilité des établissements béninois, qui s’élève à 17,4 %, surpassant la moyenne de l’UMOA (15,6 %).

​Le paysage bancaire national compte 14 banques et un établissement financier à caractère bancaire. Si le système affiche des indicateurs de résistance satisfaisants, l’enjeu principal réside désormais dans la canalisation de ces ressources financières vers le tissu économique local, notamment en facilitant le financement des PME et des porteurs de projets.