Sébastien Cauet : son dernier recours contre NRJ rejeté par la Cour de cassation, la justice tranche définitivement

La Cour de cassation a rejeté, mercredi 2 septembre 2026, le pourvoi formé par l’animateur Sébastien Cauet et sa société de production Be Aware contre le groupe NRJ, dans le litige né de sa mise à l’écart de l’antenne fin 2023. Cette décision rend définitif l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2024, qui avait rejeté l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.

« Le groupe NRJ se félicite de la décision rendue ce 2 septembre 2026 par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi formé par M. Cauet et la société Be Aware », a indiqué le groupe dans un communiqué. « Ce rejet confirme ainsi pleinement la position défendue par NRJ et rend définitif l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2024, qui avait écarté l’intégralité de leurs demandes. »

En novembre 2023, NRJ avait provisoirement retiré Sébastien Cauet de ses programmes après l’émergence d’une plainte visant l’animateur, qui conteste depuis les accusations de violences sexuelles portées contre lui. En janvier 2024, le groupe avait considéré son contrat comme caduc.

L’animateur et sa société de production avaient alors saisi la justice pour réclamer une indemnisation, sans demander de retour à l’antenne, estimant que cette rupture leur avait causé un important préjudice financier. Le groupe NRJ faisait quant à lui valoir que le maintien de l’animateur à l’antenne aurait pu porter atteinte à l’image et à la réputation de la station.

Une procédure entamée après la décision de la cour d’appel

Une première décision, rendue le 15 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris, avait déjà donné raison à NRJ. Contestant cet arrêt, Sébastien Cauet et sa société de production avaient saisi la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, dont le rejet du pourvoi met désormais un terme définitif à ce contentieux.

Contacté, l’entourage de Sébastien Cauet n’avait pas réagi publiquement à cette décision à l’heure de la publication de cet article.