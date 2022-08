Scène surréaliste après Chelsea-Tottenham: Tuchel et Conte ont failli en venir aux mains (Vidéo)

L’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel et celui de Tottenham Antonio Conte se sont vivement accrochés en marge de la rencontre de championnat d’Angleterre entre leurs deux équipes dimanche (2-2).

Les esprits se sont échauffés à l’issue le choc de Premier League entre Chelsea et Tottenham. Alors que Chelsea et Tottenham se sont quittés dos-à-dos ce dimanche, le spectacle n’était pas seulement sur le terrain mais également sur les bancs de touche.

Premier League 2022-2023 | Journée 2 | Stamford Bridge | 14 Août 2022 - 4:30 Chelsea n v n v v 2 : 2 Voir score Match terminé Tottenham n v v v v K. Koulibaly 19' Reece James 77' Pierre-Emile Kordt Højbjerg 68' Harry Kane 90'+6'

Après l’ouverture du score de Kalidou Koulibaly, les Spurs ont égalisé à la 68e grâce à une frappe de Pierre-Emile Hojbjerg. De quoi déclencher un début d’échauffourées le long de la ligne de touche.

The heated argument between Tuchel & Contepic.twitter.com/mkp3lGcVwV — Troll Sports (@TroIISports) August 14, 2022

Conte a hurlé sa joie en s’approchant du banc des Blues et Tuchel a immédiatement répondu en venant à sa rencontre, de manière très virile. Les deux coaches se sont retrouvés torse contre torse, en train de s’invectiver, avant d’être séparés par les arbitres et leurs équipes respectives. Un moment d’autant plus chaud que les joueurs de Chelsea ont eu l’impression d’être victimes d’une injustice, en raison d’une faute de Rodrigo Bentacur sur Kai Havertz au début de l’action.

Une poignée de main qui dégénère

Après avoir reçu un carton jaune chacun pour leur altercation, Conte et Tuchel ont repris leur place dans les zones techniques. Dans une tension palpable à Stamford Bridge. Neuf minutes plus tard, Reece James a redonné l’avantage à Chelsea. Tuchel a alors couru vers Conte, qui n’a pas bronché, en explosant de joie de manière un peu démesurée devant les tribunes.

Ça vous rappelle pas quelque chose cette scène ❓#CHETOT | #PremierLeague pic.twitter.com/LFCLcAu9HY — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 14, 2022

Finalement, Tottenham a arraché l’égalisation au bout du temps additionnel grâce à une tête d’Harry Kane (96e). Et Conte ne s’est pas fait prier pour exulter. Au coup de sifflet final, les deux entraîneurs se sont croisés. Et leur échange a débouché sur un nouveau début d’échauffourées.

Le clash entre Tuchel et Conte continue, même après le match 🤬#CHETOT | #PremierLeague pic.twitter.com/KnjUujrAIB — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 14, 2022

Au moment de lui serrer la main, Tuchel a retenu Conte en lui reprochant visiblement de ne pas le regarder dans les yeux. L’Italien n’a évidemment pas apprécié et il a collé son front à celui de l’Allemand pour le lui faire savoir. Les deux hommes ont dû à nouveau être séparés, créant un regroupement désordonné sur la pelouse. De quoi contraindre l’arbitre à leur adresser un carton rouge à l’un et l’autre.