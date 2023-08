Saudi Pro League: Karim Benzema et Al-Ittihad s’imposent contre Al-Raed

A l’occasion de la première journée de la Saudi Pro League, Al Ittihad, emmené par Karim Benzema, s’est facilement imposé sur la pelouse de Al-Raed (3-0). Le français a délivré une passe décisive.

AL Ittihad a débuté la défense de son titre ce lundi, à l’occasion de la première journée de la Saudi Pro League. En déplacement sur la pelouse de Al-Raed, les coéquipiers de Karim Benzema se sont imposés sans trop de difficulté sur le score de 3-0. La première mi-temps s’est soldée par un score nul et vierge, malgré plusieurs occasions de part et d’autre.

C’est donc lors du second acte que le champion saoudien va faire la différence. Suite à une récupération de Fabinho au milieu de terrain, Karim Benzema hérite du ballon et sert Hamed Allah qui ouvrait le score avec sang-froid et technique (1-0, 59e). Enfin lancé, Al Ittihad s’est lâché pour creuser l’écart. Coronado faisait le break d’une magnifique frappe enroulée qui n’a laissé aucune chance au portier adverse (2-0, 73e), avant de s’offrir un doublé quelques minutes plus tard (3-0, 79e).

Avec cette victoire, Al Ittihad prend déjà la tête du championnat devant Al Hilal, qui a également effectué ses débuts ce lundi. Le finaliste malheureux de la Coupe Arabe de clubs champions s’est facilement imposé contre Abha (3-1). L’attaquant brésilien Malcom s’est offert un triplé (31e, 55 et 76e) pour montrer la voie de la victoire aux siens. Un dernier match de la première journée de la Saudi Pro league aura lieu ce soir entre Al-Ittifaq, entraîné par Steven Gerrard, et Al Nassr qui ne pourra pas compter sur Cristiano Ronaldo.

