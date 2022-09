Samuel Eto’o : découvrez la vraie fortune du président de la FECAFOOT, selon un proche

Selon de nombreux rapports internationaux, Samuel Eto’o, l’actuel président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), caracole en tête du classement des footballeurs, les plus riches d’Afrique, devant Didier Drogba et Yaya Touré, avec une fortune, estimée à quelque 140 millions de dollars. Or, à en croire un proche de l’ex-capitaine des Lions Indomptables, le Pichichi pèse plus que ça.

C’est un secret de Polichinelle que Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), trône en tête du classement des footballeurs, les plus fortunés d’Afrique.

Au détour d’un récent rapport, plusieurs médias internationaux, dont le site sud-africain, Soccer Laduma, ont établi la liste des footballeurs africains, les plus riches. Selon ce rapport, le président de la FECAFOOT tient la tête de ce classement, avec une fortune de quelque 140 millions de dollars, très loin, devant les Ivoiriens, Didier Drogba et Yaya Touré. Cette estimation vient d’être battue en brèche par un média britannique, appuyé par un proche de l’ancien artificier du FC Barcelone.

Plus de 728 millions d’euros …

Selon un classement de 2022 du média britannique, Gorilla, en effet, Samuel Eto’o est la 12ème fortune de l’histoire du football. Matin Mahop, proche de Samuel Eto’o, précise que le patron de la FECAFOOT pèse plus de 270 millions d’euros (environ 177 milliards de FCFA) et 458 millions d’euros (environ 300 milliards de FCFA), soit un total de plus de 728 millions d’euros.

« Samuel Eto’o a racheté un hôtel chez le Président de Antalyaspor, en Turquie, à 32 milliards de FCFA, en bordure de mer. Il est, aussi, copropriétaire d’un hôtel 5 étoiles, à Moscou, racheté chez Kerimov avec un homme d’affaires gabonais, quand il était proche d’Ali Bongo. Les travaux de rénovation de cet hôtel, seul, ont coûté 40 millions de dollars. Samuel a une maison à Gênes, acquis lors de son passage à Sampdoria, à 6,5 milliards de FCFA, acquis chez une ancienne top model italienne. », souligne ce proche.

« Eto’o a, encore, l’une des maisons, les plus chères de Paris, jamais acquise par un étranger, sur l’avenue Foch, estimée à plus de 10 milliards de FCFA. Il dispose, également, d’un manoir à Monaco pour ses vacances, racheté en 2007, à 4,5 milliards de FCFA. Eto’o a, même, un immeuble à Paris 16ème, non loin du siège de L’UMP, estimé à plus de 10 milliards de FCFA. Une autre maison à Abidjan, où ses enfants binationaux vont en vacances. Le coût des travaux, en 2009, est estimé à 3,5 milliards de FCFA. », ajoute-t-il.

Même si ces chiffres sont difficiles à vérifier, une chose est sure, Samuel Eto’o demeure la première fortune du continent africain, en termes de richesse des footballeurs. En outre, le président de la FECAFOOT occupe une place de choix, sur le plan mondial.