« Sadio Mané n’est pas un joueur de classe mondiale », selon un ancien du Bayern

Dans un entretien accordé à Sport Buzzer, l’ex joueur du Bayern Munich, Michael Rummenigge, a critiqué les recrutements de Sadio Mané et Matthijs de Ligt.

Recrue phare de l’été du côté du Bayern Munich, Sadio Mané est très attendu pour faire oublier un certain Robert Lewandowski parti au FC Barcelone. Mais l’ancien attaquant de Liverpool ne fait pas l’unanimité en Bavière. L’ancien joueur du club allemand Michael Rummenigge et frère de l’ex PDG du club, Karl-Heinz Rummenigge, s’est montré très critique au moment d’évoquer le recrutement du sénégalais, mais aussi celui du défenseur néerlandais Matthijs de Ligt.

« Pourquoi Hasan Salihamidzic et ses équipes ont-ils été loués récemment pour leurs transferts estivaux ? Avec tout le respect que je dois à Sadio Mané et Matthijs de Ligt, tous deux ne sont pas des joueurs de classe mondiale pour moi”, a d’abord l’ex attaquant, avant de poursuivre. “Bien sûr, Mané fera du bien à la Bundesliga et marquera ses buts, mais à l’âge de 30 ans, je ne le vois pas au top niveau absolu. S’il en avait été autrement, Jürgen Klopp se serait certainement battu davantage pour le garder à Liverpool.”

Et Rummenigge ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a également sérieusement taclé de Ligt. « Je suis encore plus sceptique à propos de De Ligt. Bien sûr, il n’a que 22 ans. Mais les trois dernières saisons à la Juventus ont été du temps perdu pour lui. (…) Je pense qu’il est très osé de le déclarer chef de la défense du Bayern. Vous auriez pu garder Niklas Süle« , a terminé le frère de l’ex dirigeant du club allemand.

C’est désormais à Sadio Mané et à Matthijs de Ligt de faire mentir Rummenigge, en livrant des prestations de hautes volées. Et ils auront déjà l’occasion ce vendredi, lors de la première journée de Bundesliga contre l’Eintracht Francfort.