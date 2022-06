Sadio Mané : « Jurgen Klopp était un peu triste »

Lors de sa première conférence de presse en tant que joueur du Bayern Munich ce mercredi, Sadio Mané a révélé que son ex entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp était triste de le voir partir.

C’est désormais officiel. Sadio Mané a quitté Liverpool pour rejoindre le Bayern Munich contre un chèque de 40 millions d’euros. Présent en conférence de presse ce mercredi en Bavière, l’attaquant sénégalais a avoué que Jürgen Klopp voulait le garder chez les Reds, même s’il lui a souhaité le meilleur pour la suite de sa carrière.

« Klopp était un peu triste mais il m’a souhaité le meilleur. Je lui en serai toujours reconnaissant. C’est un grand coach et une belle personne. J’ai passé six années merveilleuses à Liverpool avec des personnes très gentilles et des supporters formidables. Ils n’étaient pas heureux que je parte mais cela fait partie de la vie, j’avais besoin d’un nouveau défi. Klopp est un très bon gars, il voulait que je reste mais a compris ma situation, ça fait partie de la vie », a raconté l’attaquant de 30 ans.

De son côté, Jürgen Klopp a tenu à rendre un hommage à son ex joueur sur le site de Liverpool. « L’un des plus grands joueurs de Liverpool s’en va. Il part avec notre gratitude et notre amour. Et, oui, il part à un moment où il est l’un des meilleurs joueurs du football mondial. Mais nous ne devons pas nous attarder sur ce que nous perdons maintenant, mais plutôt célébrer ce que nous avons eu le privilège d’avoir. Les buts qu’il a marqués, les trophées qu’il a remportés. C’est une légende et une icône du Liverpool des temps modernes« , a expliqué le coach allemand

Désormais, Sadio Mané peut se concentrer sur sa nouvelle aventure avec le Bayern Munich. Le club bavarois compte énormément sur le joueur pour retrouver les sommets en Europe la saison prochaine.