Sadio Mané: « Je ne me vois pas du tout comme une star mondiale »

Nouvel attaquant du FC Bayern Munich, Sadio Mane dit qu’il ne se considère pas comme une star mondiale malgré sa longue série de succès avec Liverpool FC et le titre de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal.

Sadio Mané a déclaré au site du Bayern Munich dans une interview publiée mardi que tout ce qui compte pour lui, c’est l’équipe comme l’indique le slogan du club bavarois: Mia san mia (nous sommes qui nous sommes). « Les gens disent ça de moi, mais je ne me vois pas du tout comme une star mondiale », a confié l’attaquant munichois, auteur de deux buts sous les couleurs munichoises.

« Je ne sais pas par où commencer avec cette phrase. Tout ce qui m’importe, c’est de faire partie de l’équipe. Je fais tout pour ça. Je veux aller au bout avec mes coéquipiers : marquer des buts, fournir des passes décisives et gagner des matchs. Je suis ici pour donner le meilleur de moi-même pour le Bayern Munich », a-t-il ajouté.

« Tout le monde connaît l’identité du Bayern. Pour moi, ce ‘Mia san mia’ signifie que l’équipe passe toujours en premier. C’est l’unité qui compte, pas l’individu », a poursuivi le Sénégalais, recruté cet été pour 40 millions d’euros en provenance de Liverpool. « C’est ce qui rend le FC Bayern si spécial. Je peux m’identifier très facilement à cette philosophie car je suis fermement convaincu que c’est la voie du succès ».

En six saisons à Liverpool, Mané a presque tout gagné avec les Reds Devils dont la Ligue des champions en 2019 et de la Premier League en 2020. Il a remporté avec le Sénégal la CAN 2022 et a été nommé il y a deux semaines Footballeur africain de l’année pour la deuxième fois. Le joueur de 30 ans est la signature estivale la plus connue du Bayern avec le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt, et il a marqué lors de la victoire 5-3 du Bayern contre le RB Leipzig en Super Coupe d’Allemagne samedi.

« Je veux apporter toute mon expérience à l’équipe et contribuer à la rendre encore plus forte pour qu’ensemble nous puissions tous atteindre nos objectifs. Aujourd’hui, je suis un joueur expérimenté et je sais comment gérer ce genre de pression », a-t-il déclaré. Le prochain match du Bayern est le match d’ouverture de la Bundesliga vendredi contre l’Eintracht Francfort, vainqueur de la Ligue Europa.