Russie – Ukraine: le Pape François dénonce une guerre « absurde et cruelle »

Le Pape François a encore appelé ce mercredi, à la paix en Ukraine, dénonçant une guerre « absurde et cruelle ».

A deux jours de l’anniversaire de l’offensive russe en Ukraine, le Pape François a lancé un nouvel appel à la paix. «Une victoire construite sur des ruines ne sera jamais une vraie victoire», a déclaré le Souverain Pontife.

« Le 24 février marquera le premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine, un an de guerre absurde et cruelle. Un triste anniversaire », a ajouté le jésuite argentin à l’issue de son audience générale hebdomadaire au Vatican.

« Je lance un appel à tous ceux qui ont autorité sur les nations afin qu’ils s’engagent concrètement pour la fin du conflit, pour atteindre un cessez-le-feu et débuter des négociations de paix », a martelé le pape de 86 ans. « Une victoire construite sur des ruines ne sera jamais une vraie victoire », selon lui.

L’Assemblée générale de l’ONU se réunit à partir de ce mercredi à l’occasion de l’anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Kiev et ses alliés espérant recueillir le soutien le plus large à une résolution appelant à une paix «juste et durable».

Le nombre de réfugiés ayant fui l’Ukraine pour s’installer en France s’est stabilisé, malgré une vague de retours. Ils sont environ 100.000, dont 20.000 enfants scolarisés dans des établissements français.