Russie-Sénégal: à part l’Ukraine, de quoi Macky Sall et Vladimir Poutine vont-ils discuter?

Officiellement, le président Sénégalais et président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall, va discuter des relations bilatérales entre Dakar et Moscou ainsi que de certains aspects de l’interaction de la Russie avec l’Union africaine.

La guerre en Ukraine est couramment citée comme le motif principal de la visite officielle du président Macky Sall à Moscou, la capitale de la Russie. Lundi, le patron de l’Union Africaine avait appelé au calme et au dialogue pour trouver une issue pacifique à la crise actuelle qui oppose le Kremlin et Kiev. C’est donc dans cette dynamique, qu’une délégation de l’Union Africaine est arrivée à Moscou, jeudi soir, selon les premières sources consultées.

Mais ce n’est pas tout. Des sources plus approfondies, notamment la présidence russe, nous informe que « les parties discuteront de certains aspects de l’interaction de la Russie avec l’Union africaine, notamment l’élargissement du dialogue politique et de la coopération économique et humanitaire avec les pays du continent ».

« Ils échangeront également des points de vue sur l’agenda international actuel et l’évolution future des relations russo-sénégalaises », ajoute la présidence.

La visite a lieu à l’invitation de M. Poutine. M. Sall est accompagné du président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat. « Dans le même esprit, l’Union africaine a accepté la demande du président Volodymyr Zelensky d’adresser un message à l’organisation par visioconférence dont la date et les modalités seront convenues d’un commun accord », indiquent les services de communication de Macky Sall.