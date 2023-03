Russie – Iran : Vladimir Poutine discute de la coopération avec Ebrahim Raïssi

Le président russe Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi pour discuter des relations bilatérales entre les deux pays, notamment la coopération dans des projets d’infrastructure communs.

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que Vladimir Poutine avait eu une conversation téléphonique avec le président iranien Ebrahim Raïssi, au cours de laquelle les deux dirigeants ont discuté de la dynamique positive des relations russo-iraniennes. Ils ont souligné la mise en œuvre de projets d’infrastructure communs, témoignant de la coopération entre les deux pays.

La proximité entre la Russie et l’Iran est bien connue, les deux pays ayant noué des liens étroits au fil des ans. L’Iran a même fourni des drones à la Russie, renforçant encore davantage la coopération entre les deux nations.

