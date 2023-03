Russie – Chine: Vladimir Poutine félicite Xi Jinping pour sa réélection

Le président russe, Vladimir Poutine, a adressé ses sincères félicitations à son homologue chinois, Xi Jinping, pour sa réélection à la tête de la Chine. Dans un message publié par le Kremlin, Poutine a également salué le renforcement de la coopération entre la Russie et la Chine dans divers domaines, malgré le contexte de conflit en Ukraine.

Le troisième mandat de Xi Jinping à la présidence chinoise a été largement salué par les dirigeants mondiaux, dont Vladimir Poutine. Dans son message, le président russe a souligné l’importance de la coopération russo-chinoise, qui s’est renforcée au fil des ans, malgré les défis géopolitiques.

« La Russie apprécie grandement votre contribution personnelle au renforcement des relations (…) entre nos pays. Je suis sûr qu’en agissant ensemble, nous assurerons le développement d’une coopération russo-chinoise fructueuse dans plusieurs domaines », a déclaré M. Poutine dans un message publié par le Kremlin.

La Russie et la Chine ont développé des relations économiques étroites ces dernières années, notamment dans le domaine de l’énergie et des infrastructures. La coopération bilatérale s’est également étendue à la politique étrangère, avec la Chine et la Russie travaillant ensemble pour faire face à des questions clés telles que le changement climatique et la sécurité internationale.

Les mots de félicitations de Poutine à Xi Jinping pour sa réélection reflètent la profondeur des relations entre la Russie et la Chine. Alors que le monde continue de faire face à des défis géopolitiques, les deux pays ont souligné l’importance de travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région et au-delà.