Russie : ces nouveaux alliés de Poutine mettent les États-Unis dans la crainte

Pour réduire son isolement international, l’Iran s’apprête à rejoindre l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), une alliance régionale qui comprend la Chine et la Russie. Selon La Nouvelle Tribune, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a confirmé la nouvelle le 30 juin 2023, affirmant que la pleine participation de l’Iran serait officialisée lors de la prochaine réunion des chefs d’État de l’OCS le 4 juillet.

À travers l’OCS, l’Iran cherche à renforcer ses liens avec la Chine et la Russie et à apaiser les tensions avec l’Occident.

L’Iran et la Russie entretiennent une relation militaire de longue date. Ce lien a été renforcé par la signature d’un accord sur les relations commerciales internationales entre les deux pays, qui montre la volonté de coopérer. Par conséquent, l’adhésion de l’Iran à l’OCS est une nouvelle étape pour renforcer les relations stratégiques et économiques avec la Russie.

Cependant, l’alliance a été créée dans le contexte de relations tendues entre l’Iran et les États-Unis. Malgré les efforts de l’Iran pour apaiser les tensions, le pays reste menacé par les sanctions américaines qui ont affecté son économie.

Une alternative pour surmonter les problèmes économiques de l’Iran pourrait donc être une alliance avec la Russie et la Chine. L’Iran prévoit également de rejoindre d’autres organisations internationales non occidentales, notamment le groupe BRICS d’Afrique du Sud, du Brésil, de Chine, d’Inde et de Russie.

Ces actions font partie de la stratégie globale de l’Iran pour renforcer ses relations internationales et contrer les effets des sanctions occidentales. En somme, l’entrée officielle de l’Iran dans l’Organisation de coopération de Shanghai marque un tournant stratégique dans la politique étrangère du pays qui peut affecter de manière significative l’équilibre géopolitique mondial.